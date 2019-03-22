США хотят вернуть Украине картину, которую похитили из Киева в 1943 году

22 марта, 2019, 07:57

Власти США хотят вернуть Украине картину, похищенную нацистами из музея Ханенко в Киеве в годы Второй мировой войны

Об этом сообщает Радио Свобода .

Как говорится в заявлении прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, картина "Влюбленная пара" Пьера Луи Гудро была украдена из музея Ханенко в 1943 году. На протяжении многих лет картину считали пропавшей.

В январе 2013 года полотно выставили в качестве лота аукциона в Нью-Йорке. В сообщении перед аукционом указывалось, что картина хранилась в частной коллекции в Лондоне, а позже - в штате Массачусетс.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством изъять картину и вернуть ее в Киев.