Skoda не будет строить в Украине новый завод из-за "евроблях" и слабых экономических стимулов

22 марта, 2019, 13:13

Skoda Auto отказалась от намерений создания нового мультибрендового завода в Украине и рассматривает для этой цели другие площадки в Восточной и Юго-Восточной Европе

Об этом пишет ЭП со ссылкой на "Интерфакс-Украина" .

Отмечается, что это решение не связано с намерением перемещения производства из Украины, то есть завод "Еврокар" продолжит сборку автомобилей Skoda.

"Skoda, определяя потенциальное место для нового мультибрендового завода, сократила выбор до четырех стран Восточной и Юго-Восточной Европы. Украины среди них нет", - сообщили в компании.

В "Еврокар" объяснили, что вопрос расширения производственных мощностей в Volkswagen Group и в Skoda Auto в частности назрел еще несколько лет назад - пока заводы Skoda работают со 120% -ной загрузкой мощностей, применяя многосменный рабочий режим.

"Еще в 2017 году Украину посетил председатель Skoda Auto по результатам встречи которого с главой украинского правительства был сформирован ряд пожеланий к украинской власти в контексте рассмотрения Украины как внешнего производственной площадки для Skoda с учетом удобной логистики, соглашения о зоне свободной торговли с ЕС, наличии подготовленных трудовых ресурсов и более низкой стоимости рабочей силы (почти вдвое) по сравнению с европейскими странами ", - напомнили в компании.

Однако, добавляют в "Еврокар", за это время Украиной так и не были предложены условия, которые привлекли бы потенциального инвестора.

"В Украине до сих пор не работают таможенные и налоговые стимулы для деятельности индустриальных парков, хотя соответствующие законопроекты были приняты в первом чтении еще в 2016 году, не воплощенная в реальность анонсирована 15-летняя Стратегия развития рынка электромобилей, не рассмотренные законопроекты для поддержки производства электромобилей, которые внесены в повестку еще в начале года ", - констатируют в компании.

В то же время, добавляют в "Еврокар", активно либерализируется ввоз подержанных авто, фактически хаотизуючы авторынок и загоняя все дальше в теневой формат, тогда как к легальному бизнесу предъявляются высокие требования.

"К сожалению, Украина не выдержала конкуренции в борьбе за крупные инвестиции. Можно сказать, что она даже не вступала в борьбу ... за 1,4 млрд евро инвестиций, 5 тыс новых рабочих мест и возможность производства 300 тыс автомобилей в год с уровнем экспорта 4,5 млрд евро ", - делают вывод в" Еврокар ".