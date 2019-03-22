С апреля в общественных туалетах проектирование пеленального столика - обязательно

22 марта, 2019, 11:25

С 1 апреля 2019 в Украине вступают в силу новые строительные нормы: в общественных туалетах предусмотрено обязательное проектирование пеленального столика для младенцев

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Украины Лев Парцхаладзе.

Столики должны размещаться в отдельных санитарных помещениях, предназначенных для пользования маломобильных групп населения, в том числе, людьми с инвалидностью, пояснил Парцхаладзе.

"Такие санитарные помещения должны размещаться рядом с туалетами общего пользования в общественных заведениях. Чтобы ими могли пользоваться люди с инвалидностью с сопровождающим разных полов, родители с маленькими детьми противоположных полов, например, мама и сын, отец и дочь ", - сообщил он.

По его словам, площадь таких помещений должна составлять 6-9 квадратных метров, а также в них имеет обустраиваться "тревожная кнопка" и система оповещения для людей с нарушениями зрения и слуха.