С апреля в общественных туалетах проектирование пеленального столика - обязательно
Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Украины Лев Парцхаладзе.
Столики должны размещаться в отдельных санитарных помещениях, предназначенных для пользования маломобильных групп населения, в том числе, людьми с инвалидностью, пояснил Парцхаладзе.
"Такие санитарные помещения должны размещаться рядом с туалетами общего пользования в общественных заведениях. Чтобы ими могли пользоваться люди с инвалидностью с сопровождающим разных полов, родители с маленькими детьми противоположных полов, например, мама и сын, отец и дочь ", - сообщил он.
По его словам, площадь таких помещений должна составлять 6-9 квадратных метров, а также в них имеет обустраиваться "тревожная кнопка" и система оповещения для людей с нарушениями зрения и слуха.
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Напомним, ранее в Минрегионе предложили разрешить в квартирах с двумя и более комнатами проектировать кухни , которые не отделены от других помещений стенами - так называемые кухни-ниши.
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Также планируется обязать застройщиков возводить новые и реконструированные дома с классом энергоэффективности не ниже "С"
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А перед этим правительство отменило разрешения на утепление жилых домов.
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В Минрегионе также предлагают увеличить пропорцию женских туалетов в общественных заведениях , чтобы женщины не стояли в очереди. А площадь мужских - оставить без изменений.
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Также Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ работает над новыми строительными нормами, которыми предлагается разрешить размещать парковки на крышах зданий , кроме сооружений социальной сферы.
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Ранее Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины внесло изменения в государственных строительных норм (ДБН), что позволяет использовать светодиодное освещение в проектируемых зданиях .
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Также в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ предлагают новые строительные нормы, которые обяжут обустраивать на крупнейших украинских трассах шумовые полосы .
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