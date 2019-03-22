Ryanair может начать летать из еще одного города Украины - третьего по счету

22 марта, 2019, 12:30

Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair 26 марта проведет пресс-конференцию в Харькове, на которой может объявить о запуске рейсов из местного аэропорта

Об этом сообщает avianews.com .

Известно, что на события стороны авиаперевозчика выступит руководитель по продажам и маркетингу в Центральной и Восточной Европе, а также Балканах Ольга Павлонка и гендиректор управляющей аэропортом "Харьков" компании "Нью Системс АМ" Владимир Васильченко.

В случае анонсирования открытия рейсов Харьков станет третьим украинским городом в маршрутной сети Ryanair.

Сейчас ирландский лоукостер летает из киевского аэропорта "Борисполь" и Львова.

Отмечается, что самым бюджетным авиаперевозчиком в Харькове есть Wizz Air. Авиакомпания выполняет из города полеты в Вену, Дортмунд, Гданьск, Катовице, Краков и Вроцлав.

Читайте также: Как изменились правила провоза ручной клади в лоукостеров, летающих в Украине. инфографика