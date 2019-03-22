Ryanair может начать летать из еще одного города Украины - третьего по счету
Об этом сообщает avianews.com .
Известно, что на события стороны авиаперевозчика выступит руководитель по продажам и маркетингу в Центральной и Восточной Европе, а также Балканах Ольга Павлонка и гендиректор управляющей аэропортом "Харьков" компании "Нью Системс АМ" Владимир Васильченко.
В случае анонсирования открытия рейсов Харьков станет третьим украинским городом в маршрутной сети Ryanair.
Сейчас ирландский лоукостер летает из киевского аэропорта "Борисполь" и Львова.
Отмечается, что самым бюджетным авиаперевозчиком в Харькове есть Wizz Air. Авиакомпания выполняет из города полеты в Вену, Дортмунд, Гданьск, Катовице, Краков и Вроцлав.
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В мире по 2018 открылось почти 4000 новых авиарейсов. Украина попала в 20-ку стран, где авиаперевозки развиваются стремительно .
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6 февраля авиакомпании-лоукостеры Ryanair и Wizz Air увеличили сбор за провоз малого багажа весом до 10 кг.
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С 30 октября ирландский лоукостер Ryanair откроет рейсы Киев - Катовице и из Киева в Мадрид.
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