Ротань получил первую победу в молодежной сборной Украины

22 марта, 2019, 17:00

Молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня победила в спарринге сверстников из Северной Македонии

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Второй день международного турнира Antalya Cup в Турции оказался для сборной Украины куда лучшим, чем первый. Если в матче против эстонцев была зафиксирована ничья (итог этой встречи для сине-желтых в зачет турнира не шел), то в поединке против сборной Северной Македонии подопечные Руслана Ротаня праздновали победу со счетом 3:1.

В дебюте матча Роман Вантух провел первый гол. И в дальнейшем в течение первого тайма украинская сборная выглядела убедительно, хотя под самый занавес 45-минутки македонцы могли сравнять счет, но классную реакцию продемонстрировал вратарь сине-желтых Евгений Кучеренко.

Второй тайм не внес особых корректив в игру, разве что македонцы старались больше контролировать мяч, но благодаря этому украинцы на контратаках смогли еще дважды поразить ворота соперника. На 70-й минуте отличился Евгений Смирный, а на 83-й - Дмитрий Топалов. Все, что удалось сделать сборной Македонии, так это на 85-й минуте отыграть один мяч.

Международный турнир Antalya Cup 2019

Украина (U-21) - Северная Македония (U-21) 3: 1

Голы Украина: Вантух (7), Смирный (70), Топалов (83).

Украина (U-21): Кучеренко, Якимец (Милованов, 46), Дубинчак (Стецков, 46), Бабогло (Семенихин, 46), Чеберко, Чех (Быков, 46), Леднев (Лунев, 46), Козак (Топалов, 46), Алибеков, Смирный, Вантух.

Следующий матч турнира подопечные Ротаня проведут 25 марта с Казахстаном.