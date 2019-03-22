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Россия переместила на полигон около 20 гиперзвуковых ракет, - СМИ

Россия недавно переместила на военный полигон около 20 гиперзвуковых ракет

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на собственные источники.

Гиперзвуковая ракета класса "воздух-земля", которая получила название "Кинжал", испытывалась Россией не менее трех раз. В июле прошлого года Москва успешно испытала оружие против цели, которая находилась более чем в 800 км от Москвы.

Как сообщил источник, согласно еще одному докладу разведки гиперзвуковая ракета была установлена и запущена 12 раз с истребителя МиГ-31. Кроме того, ведутся работы по установке оружия на российский стратегический бомбардировщик.

Сообщалось, что в России разработали гипезрвуковий винтовой подвижной ракетный комплекс, который развивает высокую скорость благодаря ракете, которая используется для вывода на орбиту спутников.

Такие винтовые подвижные ракетные системы движутся с несколько иной траектории, чем другие виды оружия. Ракеты движутся с гиперзвуковой скоростью до наземной цели, выполняя небольшие маневры дорогой. Теоретически они могут нести обычные или ядерные боеголовки. Из-за низкой высоты и большой способности к маневру по сравнению с традиционными межконтинентальными баллистическими ракетами такое оружие труднее перехватить. Когда речь идет о новых гиперзвуковые ракеты, эксперты сомневаются, что имеющиеся перехватчики могут с ними справиться.

Гиперзвуковые ракеты могут быть полезными, если они не будут нести ядерные боеголовки. В июле 2018 заместитель министра обороны США Майкл Гриффин предостерег, что в неядерной конфигурации такое оружие может дать значительные тактические возможности.

По данным разведке, россияне планируют принять такие ракеты на вооружение уже в 2020 году. Россия планирует стать первой страной, которая развернет неядерное гиперзвуковую оружие. Китай и США все еще продолжают развивать свои аналоги.

  • Напомним, 1 февраля 2019 госсекретарь США Майк Помпео объявил о прекращении участия США в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности через российскую крылатую ракету 9М729 запуск которой осуществляется с помощью пусковых установок "Искандер-М".
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