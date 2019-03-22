"Сухожилия перебиты или совсем отсутствуют": адвокат рассказал об операции военнопленному Сороке

22 марта, 2019, 16:44

Адвокат военнопленного моряка Василия Сороки рассказал об операции, которую перенес его подзащитный, и о состоянии моряка сейчас

Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин в Facebook.

"Ранение руки оказалось еще серьезнее, чем предполагалось еще при обследовании: сухожилия сгибателей 2-4 пальцев руки были не просто повреждены (перебиты) осколком, а напрочь отсутствуют. Операция длилась более 3 часов. Осколков оказалось больше, чем обнаружили при обследовании. Вытащили все 8 штук", - рассказал Бадамшин.

Сороку в тот же день, 18 марта, вернули в СИЗО. Температуры нет, дают антибиотики и делают перевязки, швы снимать будут через 2 недели в СИЗО, гипс (лангету) - через 5-6 недель.

Авдокат добавил, что рука будет заживать полгода-год, а настроение Василия "бодрое и боевое".

Напомним, что моряка оперировали в 4 городской клинической больницы в Москве.