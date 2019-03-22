"Попытка скрыть связи Фирташа с Порошенко: ВО "Батькивщина" о готовности Бойко к объединению
22 марта, 2019, 15:29
В "Батькивщине" прокомментировали заявление лидера оппозиционной платформы "За жизнь" о якобы готовности объединиться в Верховной Раде
Об этом сообщил заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев, передает Интерфакс-Украина.
Соболев рассказал, как он расценивает заявление Юрия Бойко: "Как попытку прямо скрыть связи Фирташа с Порошенко".
"Ни с еврозлодеями Порошенко, ни с путинскими силами, путинскими приспешниками никакие коалиции мы создавать не будем", - отметил он.
Ранее Бойко заявлял, что готов объединиться в Раде в коалицию с Тимошенко. Он также уточнил, что готов объединяться и работать вместе с теми, "кто будет с нами согласен, кто будет делать шаги для мира в стране и тем, кто будет защищать экономические интересы".
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