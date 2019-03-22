Португалия - Украина: стартовые составы команд
22 марта, 2019, 20:42
Сборные Португалии и Украины определились со стартовыми составами на отборочный матч Евро-2020
Евро-2020
Отборочный турнир. 1-й тур
Группа B
Португалия - Украина
Португалия: Патрисиу, Канселу, Пепе, Диаш, Геррейро, Карвалью, Невеш, Моутинью, Бернарду Силва, Роналду, Андре Силва.
Украина: Пятов, Миколенко, Кривцов, Матвиенко, Караваев, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Коноплянка, Марлос, Яремчук.
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- Матч Португалия - Украина начнется сегодня в 21.45.
- 4 марта главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко назвал имена игроков, которых вызвали для подготовки и участия в отборочных матчах Евро-2020 против сборных Португалии и Люксембурга 22 и 25 марта. В списке не оказалось Ярослава Ракицкого.
- 15 марта указом Петра Порошенко бразильский форвард "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство.
- 19 марта главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса в национальную команду.
- Одноклубник Александра Зинченко по "Манчестер Сити" Бернарду Силва назвал фаворитов отборочной группы Евро-2020, где сыграют Португалия и Украина.
- 20 марта стало известно, что сборной Украины в отборочном матче Евро-2020 против Португалии из-за травмы не поможет полузащитник Виктор Коваленко.
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