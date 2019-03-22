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Португалия - Украина: стартовые составы команд


фото: twitter
Сборные Португалии и Украины определились со стартовыми составами на отборочный матч Евро-2020

Евро-2020

Отборочный турнир. 1-й тур

Группа B

Португалия - Украина

Португалия: Патрисиу, Канселу, Пепе, Диаш, Геррейро, Карвалью, Невеш, Моутинью, Бернарду Силва, Роналду, Андре Силва.

Украина: Пятов, Миколенко, Кривцов, Матвиенко, Караваев, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Коноплянка, Марлос, Яремчук.

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