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Опять дождь и сильный ветер: синоптик рассказала прогноз погоды на 22 марта

22 марта атмосферный фронт обусловит в большинстве областей Украины дожди и снова сильный ветер

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

По прогнозам г-жи Диденко, дождь и сильный ветер будет в большинстве областей Украины, кроме южной части. Там ожидается сухая воздушная масса.

22 марта температура воздуха будет сравнительно высокой в западных областях, в части северной и центральной, в частности ожидается + 9 ° C ... + 13 ° C.

На юге будет немного выше, а в восточной части и центре Украины будет свежая прохладная воздушная масса. Там температура воздуха будет колебаться в пределах от 6 ° C до 9 ° C и ожидается порывистый до сильного ветер и дождь.

23 марта, в субботу, осадки прекратятся, но температура воздуха снова понизится. В воскресенье, 24 марта, придет атмосферный фронт, который принесет дожди.

В Киеве 22 марта температура воздуха будет некомфортной, влажной, с дождем, с порывистым до сильного ветром. Температура будет до + 10 ° C ... + 11 ° C.

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