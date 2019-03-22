Олигархи объединились против Порошенко, перекрывшего им схемы, – эксперт
Об этом на своей странице в Facebook сообщил политический эксперт Алексей Голобуцкий. К такому выводу он пришел, проанализировав публикацию "Олігархів багато – президент один", которая была опубликована на "Украинской правде".
"На УП вышел странный материал – по сути, тяжелые стенания и искренние возмущения олигархов о том, как Порошенко "поотключал им потоки" и вообще всячески обижает. Поэтому они сделают все, чтобы он не был избран вновь. А по форме – уже довольно привычные обвинения Порошенко – то, что мы ежедневно видим, слышим и читаем на баннерах, по ТВ и в интернете. Хотя и необычных жалоб от олигархов хватает", – написал эксперт.
В своей публикации он привел цитаты из статьи, в которых описывается, каким образом Порошенко мешает олигархам.
"У Коломойского забрали "Приват". "Азоту" Фирташа и его газораспределительным сетям перекрыли кислород. Новинский ходит под делами в ГПУ. У Пинчука постоянно убытки". Какая-то парадоксальная и очень перпендикулярная логика убеждения читателей: вы требовали 5 лет назад, чтобы Порошенко прижал олигархов – он прижал. Поэтому сейчас олигархи объединили усилия и пытаются сделать все, чтобы он не выиграл выборы, – и именно поэтому остальным избирателям тоже нельзя голосовать за действующего президента", – отметил Голобуцкий.
Кроме того, подчеркнул политолог, в статье приводится эпизод общения Левочкина с Коломойским, после которого в средствах массовой информации, принадлежащих первому, начали активно поддерживать кандидата в президенты Владимира Зеленского.
"Хотя момент относительно начала активного положительного упоминания Зеленского в медиа Левочкина после общения с ним Коломойского – да, это действительно интересно. Короче, какие-то совершенно странные аргументы начали подтягивать за 10 дней до выборов", – подытожил Алексей Голобуцкий.
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