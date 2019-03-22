Оккупированные территории не являются помехой для вступления Украины в НАТО, - экс-помощник главы Пентагона

Он привел пример: Западной Германии, имевшей территориальный конфликт с Восточной Германией когда стала членом Альянса.

"Следовательно, такой прецедент уже был установлен", - подытожил он.

Однако, по словам эксперта, сейчас пока нет полной политической поддержки среди членов относительно членства Украины в НАТО. В то же время, Карпентер отметил, что украинцы не должны отказываться от стремлений присоединиться к Альянсу.

"По моему мнению, это реальная перспектива в будущем, в какое-то неопределенное пока время. И к тому моменту Украина должна достичь готовности, чтобы на самом деле иметь совместимые с НАТО возможности, иметь реформированные войска, реформированную командную структуру", - подчеркнул экс-помощник председателя Пентагона.