Оккупированные территории не являются помехой для вступления Украины в НАТО, - экс-помощник главы Пентагона
Об этом заявил бывший помощник министра обороны США Майкл Карпентер, сообщает Укринформ.
"Территориальный конфликт может стать препятствием в том смысле, если отдельные союзники сочтут это препятствием, тогда это становится вопросом. С практической точки зрения, нет никаких правовых помех для того, чтобы с имеющимся территориальным конфликтом присоединиться к НАТО", - отметил эксперт.
Он привел пример: Западной Германии, имевшей территориальный конфликт с Восточной Германией когда стала членом Альянса.
"Следовательно, такой прецедент уже был установлен", - подытожил он.
Однако, по словам эксперта, сейчас пока нет полной политической поддержки среди членов относительно членства Украины в НАТО. В то же время, Карпентер отметил, что украинцы не должны отказываться от стремлений присоединиться к Альянсу.
"По моему мнению, это реальная перспектива в будущем, в какое-то неопределенное пока время. И к тому моменту Украина должна достичь готовности, чтобы на самом деле иметь совместимые с НАТО возможности, иметь реформированные войска, реформированную командную структуру", - подчеркнул экс-помощник председателя Пентагона.
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- Страны-члены НАТО подтверждают возможность вступления Украины в Североатлантический альянс.
- 19 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери Альянса остаются открытыми для Украины.
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