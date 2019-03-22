Оккупанты бьют из запрещенных минометов, погиб боец ООС, еще один - ранен
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В течение дня захватчики выпустили по украинским военных 63 мины запрещенных калибров 120 мм и 82 мм.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из 120-мм минометов и автоматических станковых гранатометов террористы обстреляли позиции неподалеку Водяного, из снайперского оружия - вблизи Новомихайловки.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты дважды обстреляли Объединенные силы из 120-мм и 82-мм минометов и автоматических станковых гранатометов в районе Новоалександровки, из минометов калибра 120 мм - у Новозвановки, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Золотого.
В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один - получил ранение.
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