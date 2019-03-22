//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Оккупанты бьют из запрещенных минометов, погиб боец ООС, еще один - ранен

В пятницу, 22 марта, по состоянию на 18:00 российские боевики на Донбассе 6 раз обстреляли позиции украинской армии, при этом 5 раз - из запрещенного Минскими договоренностями оружия

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В течение дня захватчики выпустили по украинским военных 63 мины запрещенных калибров 120 мм и 82 мм.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из 120-мм минометов и автоматических станковых гранатометов террористы обстреляли позиции неподалеку Водяного, из снайперского оружия - вблизи Новомихайловки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты дважды обстреляли Объединенные силы из 120-мм и 82-мм минометов и автоматических станковых гранатометов в районе Новоалександровки, из минометов калибра 120 мм - у Новозвановки, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Золотого.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один - получил ранение.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 марта, 2019 пятница

больше новостей

22 марта, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать