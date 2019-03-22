Обидчик Кличко встретится с немецким нокаутером

22 марта, 2019, 16:15

Следующим соперником экс-чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри станет немец Том Шварц

Об этом сообщает ESPN Deportes.

Официально этот поединок будет анонсирован в ближайшую субботу, 23 марта, во время боксерского шоу промоутерской компании Top Rank в Калифорнии.

По разным данным, следующий бой Фьюри проведет 15 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Предстоящий поединок станет для британского боксера первым по сопромоутерскому контракту с Бобом Арумом и ESPN. В активе Тайсона Фьюри 27 побед (19 нокаутов) и 1 ничья.

Шварц одержал победы во всех 24 боях, нокаутировав пятерых соперников из шести последних. Немецкий супертяж провел лишь один поединок за пределами Германии.