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Обидчик Кличко встретится с немецким нокаутером


фото: mail.tl
Следующим соперником экс-чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри станет немец Том Шварц

Об этом сообщает ESPN Deportes.

Официально этот поединок будет анонсирован в ближайшую субботу, 23 марта, во время боксерского шоу промоутерской компании Top Rank в Калифорнии.

По разным данным, следующий бой Фьюри проведет 15 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Предстоящий поединок станет для британского боксера первым по сопромоутерскому контракту с Бобом Арумом и ESPN. В активе Тайсона Фьюри 27 побед (19 нокаутов) и 1 ничья.

Шварц одержал победы во всех 24 боях, нокаутировав пятерых соперников из шести последних. Немецкий супертяж провел лишь один поединок за пределами Германии.

  • 2015 Тайсон Фьюри встретился в ринге с Владимиром Кличко и победил по решению судей, став новым чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF и IBO.
  • Американский тяжеловес Деонтей Уайлдер отказался от реванша с Тайсоном Фьюри и согласовал условия сотрудничества со стриминговым сервисом DAZN о контракте, по которому он получит за три боя $100 млн и встретится с Джошуа.
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