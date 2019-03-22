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Объединенные силы уничтожили трех оккупантов и военный автомобиль врага

21 марта противник в Донбассе семь раз нарушил режим прекращения огня, при этом четыре раза применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения. Объединенные силы уничтожили трех и ранили шестерых оккупантов. Также огнем с противотанкового ракетного комплекса уничтожено военный автомобиль противника.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял украинских военных: из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия - в районе Широкино; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Авдеевки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты совершили пять обстрелов: из минометов, вооружения БМП-1, станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе Хутора Свободного; из минометов, станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Золотого-4; из автоматических гранатометов - около Южного; из минометов - в районе Крымского; из стрелкового оружия - вблизи Станицы Луганской.

С начала текущих суток противник обстрелял опорный пункт подразделения Объединенных сил в районе Золотого-1 с ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела один военный получил ранения.

 

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