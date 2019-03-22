На окружном избирательном участке в Киеве украли печать
22 марта, 2019, 14:09
За неделю до выборов на окружном участке в Святошинском районе Киева украли печать
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook .
Печать исчезла на избирательной комиссии, которая расположена на улице Ивана Крамского, говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители провели осмотр места происшествия, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также разыскивают лиц, причастных к исчезновению печати.
Пресс-служба сообщает, что открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) УК.
Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы, добавляют в полиции.
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