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На дорогах Украины увеличат количество радаров TruCAM. В полиции рассказали, где именно


фото: censor.net
С 25 марта для измерения скорости движения патрульные будут использовать еще 25 приборов TruCAM

Об этом говорится на сайте патрульной полиции.

Общее количество приборов, которые будут использоваться с понедельника - 75.

Новые участки использования приборов (обозначены на карте красным цветом) в следующих областях:

  • Винницкая
  • Волынская
  • Днепропетровская
  • Житомирская
  • Закарпатская
  • Киевская
  • Кировоградская
  • Львовская
  • Николаевская
  • Полтавская
  • Ривненская
  • Тернопольская
  • Харьковская
  • Херсонская
  • Хмельницкая
  • Черкасская
  • Черновицкая

Отмечается, что по состоянию на пятницу, 22 марта, с начала использования этих радаров уже составили более 83 тысяч постановлений о превышении разрешенной скорости движения.

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