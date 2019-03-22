На дорогах Украины увеличат количество радаров TruCAM. В полиции рассказали, где именно
22 марта, 2019, 17:24
С 25 марта для измерения скорости движения патрульные будут использовать еще 25 приборов TruCAM
Об этом говорится на сайте патрульной полиции.
Общее количество приборов, которые будут использоваться с понедельника - 75.
Новые участки использования приборов (обозначены на карте красным цветом) в следующих областях:
- Винницкая
- Волынская
- Днепропетровская
- Житомирская
- Закарпатская
- Киевская
- Кировоградская
- Львовская
- Николаевская
- Полтавская
- Ривненская
- Тернопольская
- Харьковская
- Херсонская
- Хмельницкая
- Черкасская
- Черновицкая
Отмечается, что по состоянию на пятницу, 22 марта, с начала использования этих радаров уже составили более 83 тысяч постановлений о превышении разрешенной скорости движения.
Читайте также
-
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-
-
14 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
Читайте также
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-