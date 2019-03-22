На дорогах Украины увеличат количество радаров TruCAM. В полиции рассказали, где именно

22 марта, 2019, 17:24

С 25 марта для измерения скорости движения патрульные будут использовать еще 25 приборов TruCAM

Об этом говорится на сайте патрульной полиции.

Общее количество приборов, которые будут использоваться с понедельника - 75.

Новые участки использования приборов (обозначены на карте красным цветом) в следующих областях:

Винницкая

Волынская

Днепропетровская

Житомирская

Закарпатская

Киевская

Кировоградская

Львовская

Николаевская

Полтавская

Ривненская

Тернопольская

Харьковская

Херсонская

Хмельницкая

Черкасская

Черновицкая

Отмечается, что по состоянию на пятницу, 22 марта, с начала использования этих радаров уже составили более 83 тысяч постановлений о превышении разрешенной скорости движения.