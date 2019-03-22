На Черниговщине непогода обесточила 62 населенных пункта
22 марта, 2019, 19:55
В Черниговской области из-за сильного ветра без электроснабжения остались 62 населенных пункта
Об этом сообщил в Facebook глава Черниговской областной государственной администрации Александр Мисник.
"В результате сильного ветра сегодня остались без света 62 населенных пункта в 13 районах. Ураган повалил много деревьев, повредил крыши жилых домов и социальных учреждений. Последствия непогоды устраняются", - написал Мисник.
Глава Черниговщины пообещал, что электроснабжение восстановят в ближайшее время.
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