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На Черниговщине непогода обесточила 62 населенных пункта

В Черниговской области из-за сильного ветра без электроснабжения остались 62 населенных пункта

Об этом сообщил в Facebook глава Черниговской областной государственной администрации Александр Мисник.

"В результате сильного ветра сегодня остались без света 62 населенных пункта в 13 районах. Ураган повалил много деревьев, повредил крыши жилых домов и социальных учреждений. Последствия непогоды устраняются", - написал Мисник.

Глава Черниговщины пообещал, что электроснабжение восстановят в ближайшее время.

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