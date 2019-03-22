На Черниговщине непогода обесточила 62 населенных пункта

22 марта, 2019, 19:55

В Черниговской области из-за сильного ветра без электроснабжения остались 62 населенных пункта

Об этом сообщил в Facebook глава Черниговской областной государственной администрации Александр Мисник.

"В результате сильного ветра сегодня остались без света 62 населенных пункта в 13 районах. Ураган повалил много деревьев, повредил крыши жилых домов и социальных учреждений. Последствия непогоды устраняются", - написал Мисник.

Глава Черниговщины пообещал, что электроснабжение восстановят в ближайшее время.