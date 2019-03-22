На базе шариата: в Катаре создадут крупнейший в мире нефтегазовый банк
Об этом заявили в катарском финансовом центре, который занимается выдачей лицензий на банковскую деятельность, сообщает " НефтеРынок ".
Как отмечает издание, энергетический банк с представительствами в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также в других странах откроется в последней четверти 2019 года.
Ожидается, что это учреждение станет крупнейшим банком такого рода в мире, который будет предоставлять услуги для инвестиций в нефтегазовую сферу, нефтехимию и возобновляемые источники энергии на основе мусульманского права - шариата.
Как отметил глава учредительного комитета Халед ас-Сувейди, капитал банка составит $ 10 млрд, он будет поддерживать современные проекты в сфере энергетики не только в регионе, но и на мировом уровне.
Расчет делается на то, чтобы в будущем банк стал основным игроком в финансировании энергетических проектов.
В частности, в Катаре надеются, что новый банк будет финансировать проекты и на территории США.
- Напомним, 3 декабря аль-Каабе объявил, что Катар выходит из ОПЕК . Это решение в Дохе объяснили намерением увеличить в полтора раза добычу природного газа.
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Там подчеркнули, что выход из ОПЕК не является политическим или связанным с разногласиями с другими странами - членами организации.
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Также сообщалось, что государственная катарская нефтекомпания Qatar Petroleum (QP) инвестирует в США не менее $ 20 млрд в течение пяти лет .
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