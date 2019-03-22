На Бали схватили украинского экс-полицейского, который вместе с россиянами ограбил магазин на $63 тыс.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
При задержании один из преступников пытался оказать сопротивление, поэтому полиции пришлось стрелять на поражение. Тогда же застрелили двух россиян-соучастников.
Злоумышленника задержала местная полиция.
Сейчас бывший милиционер из Украины находится в тюрьме Бали, ожидая приговора суда. По местному законодательству за совершенное преступление ему грозит не менее 15 лет лишения свободы.
Отмечается, что в 2015 году работники внутренней безопасности МВД выяснили, что полицейский в Закарпатской области, работая над расследованием дела, не признал вещественными доказательствами автомобили и регистрационные документы, которые были с явными признаками подделки и замененными номерными знаками кузова, а также - выдал эти автомобили лицам, не являющимся собственниками.
Тогда он покаялся в суде и его освободили от уголовной ответственности.
В 2017 году бывший милиционер решил вернуться в правоохранительные органы и подал документы для прохождения конкурса на вступление в ряды Национальной полиции Украины. Однако, восстановление его на службе было признано нецелесообразным.
Читайте также
-
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-
-
14 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
Читайте также
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-