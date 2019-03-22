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Лидеры ЕС еще раз напомнили о своей позиции по Крыму


фото: REUTERS
Саммит лидеров ЕС единодушно осудил незаконную аннексию Крыма Россией 5 лет назад

Об этом говорится в заключении саммита глав государств и правительств ЕС, который 21-22 марта состоялся в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Через пять лет после незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией ЕС остается решительным в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении, которое согласовали все 27 лидеров стран-членов Европейского союза.

ЕС повторяет, что не признает и продолжает осуждать аннексию Крыма - нарушение международного права, остающееся прямым вызовом международной безопасности.

"ЕС, по-прежнему придерживается своей политики непризнания", - отмечают лидеры ЕС.

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