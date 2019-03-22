Ляшко и Гройсман поссорились в Раде во время часа вопросов к правительству
22 марта, 2019, 10:49
Во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде возник спор между лидером Радикальной партии Олегом Ляшко и премьер-министром Владимиром Гройсманом
Об этом сообщает Еспресо.TV .
При обсуждении в Раде группа депутатов во главе с Ляшко забежала в ложе правительства. Ляшко начал громко ругаться с главой правительства. Депутаты также начали толкаться.
Конфликт возник, когда Гройсман отвечал на вопросы Ляшко о путях решения проблемы с задолженностью по заработной плате для рабочих.
Голова Верховной Рады Андрей Парубий призвал депутатов прекратить ссору. Однако увидев, что конфликт не утихает, объявил перерыв на 15 минут.
- Напомним, в среду, 20 марта, Ляшко сорвал заседание Кабмина и требовал отставку главы Нафтогаза Андрея Коболева.
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