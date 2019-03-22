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Китайские полицейские убили водителя, который протаранил толпу пешеходов

Полиция в Китае застрелила водителя после того, как он на автомобиле врезался в пешеходов

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение КНР.

В результате аварии погибли шесть человек, еще семеро получили ранения и были госпитализированы.

Отмечается, что человек намеренно протаранил толпу. Полиция пока не может объяснить причину таких его действий. Инцидент произошел в городе Заоян в провинции Хубэй.

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