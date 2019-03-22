Киевлянам в сложном жизненном положении предоставляться ежегодная материальная помощь, - КГГА

22 марта, 2019, 20:27

Киевляне, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, имеют право один раз в год получить адресную материальную помощь

Об этом заявил директор Департамента социальной политики КГГА Юрий Крикунов, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, такая помощь оказывается в столице уже более 20 лет и осуществляется за средства местного бюджета по Городской целевой программе "Забота. Навстречу киевлянам". Никакого отношения к ходу предвыборной кампании в Украине оказание такой помощи не имеет.

"К сожалению, в последнее время в органы социальной защиты начали поступать сообщения, что киевлянам звонят неизвестные и рекомендуют обратиться в управления труда и социальной защиты за денежной помощиью, которую якобы дает один из кандидатов на пост Президента Украины. Эта информация не соответствует действительности, ведь городские власти столицы на протяжении более 20 последних лет имеют программу поддержки малообеспеченных жителей города, которая в том числе предусматривает и оказание единовременной материальной помощи", - подчеркнул Юрий Крикунов.

Он отметил, что решение о предоставлении такой помощи и ее размер принимается соответствующей комиссией при Департаменте социальной политики или при управлениях труда и социальной защиты населения РГА согласно утвержденному Порядку. В случае положительного решения, средства киевлянам, которые обратились за помощью, выплачиваются путем зачисления на карточку киевлянина или на счет в банке, указанный получателем.

Для получения помощи необходимо обратиться с заявлением в Департамент социальной политики или управления труда и социальной защиты населения районных госадминистраций. К заявлению следует приложить ряд документов, среди которых:

копия паспорта;

копия пенсионного удостоверения или удостоверения получателя государственной социальной помощи (в случае наличия);

копия справки о присвоении идентификационного номера (не подается физическими лицами, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и уведомили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте);

справка о составе семьи, выданная по месту регистрации физического лица;

справка о доходах за предыдущие шесть месяцев, выданная по месту получения доходов или территориальными органами фискальной службы;

документы, подтверждающие сложные жизненные обстоятельства, обосновывающие необходимость в предоставлении материальной помощи (для киевлян, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах).

копия справки выданной по форме, определенной Порядком оформления и выдачи справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица, утвержденным постановлением КМУ от 1 октября 2014 № 509 с отметкой о фактическом проживании в г.. Киеве (для внутренне перемещенных лиц).

В Департаменте социальной политики КГГА призывают киевлян проверять любую информацию с помощью официальных источников.