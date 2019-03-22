Гуайдо сообщил об операции "Свобода" по захвату власти
22 марта, 2019, 09:27
22 марта оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о подготовке операции "Свобода", целью которой будет захват власти в стране
Об этом сообщает TVVenezuela Noticias .
Он сказал, что решение провести подобную операцию пришло после задержания руководителя его аппарата Роберто Марреро.
"Венесуэльцы, мы готовимся к окончательному прекращению узурпации власти, в операции" Свобода ". Ждите нас в каждом штате", - сказал Гуайдо.
. @jguaido : Vamos a seguir tomando medidas de protección, vamos a seguir en las calles sin miedo dándole la cara al pueblo de Venezuela , en La Guaira dirían "qué es lo que es", hoy tenemos pancartazo. #TVVenezuela #EnVIVO por: https://t.co/RjwrdU3uuO pic.twitter.com/uPZazKkZqJ- TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) March 21, 2019
- Напомним, 11 марта 2019 США ввели санкции против российско-венесуэльского Еврофинанс Моснарбанка. Банк попал под санкции за связь с государственной нефтяной корпорацией Венесуэлы PDVSA, которую недавно был включен в SDN List.
- Ранее президент США Дональд Трамп признал спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо "временным президентом".
- Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США, дав американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.
- Официальная Москва назвала Мадуро "легитимным" президентом Венесуэлы.
- Европейский Союз , а также Франция, Швеция и Дания поддержали оппозицию и призвали к перевыборам.
- 7 февраля советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон призвал высокопоставленных военных Венесуэлы признать спикера парламента Хуана Гуайдо временным президентом страны.
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