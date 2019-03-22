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Гуайдо сообщил об операции "Свобода" по захвату власти

22 марта оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о подготовке операции "Свобода", целью которой будет захват власти в стране

Об этом сообщает TVVenezuela Noticias .

Он сказал, что решение провести подобную операцию пришло после задержания руководителя его аппарата Роберто Марреро.

"Венесуэльцы, мы готовимся к окончательному прекращению узурпации власти, в операции" Свобода ". Ждите нас в каждом штате", - сказал Гуайдо.

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