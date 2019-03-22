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Гройсман был вынужден вернуть людям долги под радикальным нажимом Ляшко, - Вадим Карасев

Принуждение премьер-министра Владимира Гройсмана со стороны лидера Радикальной партии Олега Ляшко в добровольной выплате многомесячных долгов по зарплатам перед работниками дорожной службы Днепропетровской области и одесскими медиками вызвало бурную реакцию в экспертной среде.

По словам директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, то, что Гройсман не только признал долги перед работниками бюджетной сферы, но и под давлением Радикальной партии дал прямое поручение погасить их в течение дня, свидетельствует об отвратительной работе правительства и кризисе государственного управления в целом.

"Оказывается, если от премьера требовать и оказывать политическое давление, то, как показал Ляшко, можно заставить целый Кабмин и не побоюсь этого слова ЦЕЛЫЙ АВТОДОР (!) работать в интересах людей, - иронизирует Карасев, - Это говорит о том, что в политике важны не столько слова, сколько конкретные действия. И вот этот батл Ляшко и Гройсмана, который мы наблюдаем уже несколько дней к ряду, приносит результат простым гражданам, поскольку премьеру не удается выкрутиться из скандальных ситуаций. Учитывая то, что хватка у главного "радикала" радикальная, пришлось "радикально" действовать и самому премьеру, который лично позвонил главе "Укравтодора" и дал поручение до конца дня погасить долги. Проще говоря, Ляшко еще раз продемонстрировал, что в политике главное конечный результат, а не слова", - говорит политолог.

Эксперт отметил также тот факт, что незнание Гройсманом ситуации с долгами по зарплате, свидетельствует о кризисе государственного управления в Украине.

"В данной ситуации, Кабмин обладает либо недостаточными полномочиями, либо недостаточным желанием работать в интересах простых граждан, а не в интересах ведомств. Много слов о реформах, но мало самих реформ. Поэтому приходится, чтобы в таких случаях вступала в дело "тяжелая артиллерия" в виде политиков. И тот, кто действует радикально, выигрывает. А главное, что выигрывает народ, простые люди, которые получают то, что они по праву заработали, что Кабмин им обязан давать автоматически, без какого-либо политического давления извне и политических требований. В данном случае важен результат, которого добилась Радикальная партия", - резюмировал Вадим Карасев.

22 марта 2019 года, в ходе парламентского часа вопросов к правительству, Олег Ляшко заблокировал выступление Владимира Гройсмана, в буквальном смысле заставив премьер-министра Владимира Гройсмана до конца дня рассчитаться с многомесячными долгами по зарплатам с дорожниками Днепропетровской области и медиками Одессы. Люди пожаловались Ляшко на несправедливость в ходе рабочих визитов лидера «радикалов» в эти регионы.

Премьер-министр позвонил главе "Укравтодора" и дал прямое поручение срочно «закрыть вопрос».

Лидер "радикалов" обратился ко всем украинцам, работающим в бюджетной сфере и подрядных организациях, выполняющих государственные заказы, обращаться к нему если правительство задолжало им деньги.

"Обращаюсь ко всем гражданам Украины: если перед вами есть долги по заработной плате, которую вам не платят коррумпированные чиновники, своевременно получающие миллионные зарплаты и премии, обращайтесь ко мне. Я выбью эти долги у Гройсмана и верну вам заработанные деньги!" - призвал Олег Ляшко.

 

 

 

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