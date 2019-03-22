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Футболистка сборной Украины ударила в лицо тренера за личное оскорбление


фото: facebook
Во время матча чемпионата Украины по футзалу игрок национальной сборной и "IMS-НУХТ" Анна Сидоренко ударила в лицо тренера за оскорбительные слова в свой адрес

Об этом сообщает Sportarena .

Скандальный эпизод произошел во время матча чемпионата Украины по футзалу среди женщин. Игрок IMS-НУХТ и сборной Украины Анна Сидоренко вводила мяч в игру из-за боковой линии. Тренер команды-соперницы "Будстар-НПУ" Александр Ратич прошел рядом и помешал выполнить стандарт, после чего получил удар кулаком в лицо. Сидиренко получила красную карточку, не помешало ее команде в итоге победить 3: 2.

Ратич ранее был тренером именно команды "IMS-НУХТ". Сидиренко заявила, что причиной агрессии стала личная обида в ее адрес со стороны тренера.

"Имело место личное оскорбление, детали смогу рассказать после официального рассмотрения", - заявила Сидоренко.

 

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