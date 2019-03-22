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ЕС готов к любому развитию событий по Brexit, - Туск

ЕС готов к любому развитию событий вокруг выхода Британии из блока, включая и вариант отзыва британским правительством заявки на Brexit

Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск, говорится на сайте Европейского совета, передает РБК-Украина.

По его словам, ЕС "готов к худшему, но надеется на лучшее".

"О Brexit. Европейский совет формализировал достигнутые вчера решения между 27 странами и Великобританией об откладывании выхода и удлинении процесса. Лично я очень счастлив таким развитием. Как я сказал вчера, это означает, что до 12 апреля все возможно - соглашение, продление, если Великобритания решит изменить мнение о собственной стратегии, или отзыве статьи 50, что является прерогативой правительства. Поэтому судьба Brexit в руках наших британских друзей. Мы, как ЕС, готовые к худшему, но надеемся на лучшее. как вы знаете, надежда умирает последней", - отметил Туск.

 

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