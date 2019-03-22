Экономика Украины в 2018 году выросла на 3,3%
Информацию об этом обнародовало Министерство финансов Украины со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
Таким образом темп роста экономики Украины стал крупнейшим с 2011 года.
Отмечается, что в расчете на одного жителя Украины приходится 84,19 тыс. грн. В целом же украинская экономика в прошлом году изготовила товаров на 3,55 трлн грн.
Наибольший рост в прошлом году показала финансовая отрасль. Она за год выросла на 12,4%.
Существенный рост показал также сельскохозяйственный сектор экономики - на 7,8%. На АПК приходится 10,1% всей экономики Украины.
Обрабатывающая промышленность в 2018 Рои выросла на 0,6%, строительство - на 7,2%, ИТ-сфера и телекоммуникаций - на 6,1%.
Также Госстат сообщили о незначительное падение общего производства предприятиями, работающими в сфере образования (на 1,1%) и здравоохранении (на 1,7%).
- Напомним, что в Министерстве экономического развития и торговли прогнозировали рост ВВП в 2018 году на уровне 3,1% .
- Сейчас ВВП Украины превысил 3,5 трлн грн . Инфографика по годам.
- Согласно прогнозам Национального банка Украины, в 2019 году экономика должна вырасти на 2,5% . В Министерстве экономического развития прогнозируют рост ВВП Украины в 2019 году на 3%, в 2020 году - на 3,1%, а в 2021 году - на 3,9%.
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