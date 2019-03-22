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Экономика Украины в 2018 году выросла на 3,3%

Реальный валовой внутренний продукт Украины в 2018 году вырос на 3,3% по сравнению с 2017 годом

Информацию об этом обнародовало Министерство финансов Украины со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Таким образом темп роста экономики Украины стал крупнейшим с 2011 года.

Отмечается, что в расчете на одного жителя Украины приходится 84,19 тыс. грн. В целом же украинская экономика в прошлом году изготовила товаров на 3,55 трлн грн.

Наибольший рост в прошлом году показала финансовая отрасль. Она за год выросла на 12,4%.

Существенный рост показал также сельскохозяйственный сектор экономики - на 7,8%. На АПК приходится 10,1% всей экономики Украины.

Обрабатывающая промышленность в 2018 Рои выросла на 0,6%, строительство - на 7,2%, ИТ-сфера и телекоммуникаций - на 6,1%.

Также Госстат сообщили о незначительное падение общего производства предприятиями, работающими в сфере образования (на 1,1%) и здравоохранении (на 1,7%).

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