Деревянко заявил об угрозе конституционного переворота (ВИДЕО)
Об этом заявил кандидат в президенты от партии "ВОЛЯ", нардеп Юрий Деревянко на брифинге в парламенте.
"Мы сегодня видим прямые признаки подготовки к конституционному перевороту, который заключается в том, чтобы подменить волеизъявление украинского на выборах, которые должны состояться через 10 дней, и таким незаконным неконституционным способом сохранить власть или захватить власть", - заявил Деревянко.
По его словам, об этом свидетельствуют следующие признаки:
- формирование сетей по скупке голосов избирателей по всей стране;
- "монетизация субсидий", подкуп избирателей через средства государственного бюджета;
- технические кандидаты Порошенко, с помощью которых захвачена большинство в ОИК;
- отсутствие боксов, в которых должны перевозиться бюллетени с УИК и ОИК, что создает безграничные возможности бросить дополнительные бюллетени после завершения работы УИК и оформления протоколов.
- непонятные манипуляции с сервером ЦИК.
Деревянко добавил, что следующие признаки будут свидетельствовать о том, что этот сценарий начал осуществляться:
- затягивание ЦИК процедуры подсчета голосов более чем на один-два дня, которых вполне достаточно для подсчета 99% голосов;
- наличие двух или более протоколов УИК, которые будут существенно отличаться;
- существенное несоответствие результатов параллельного подсчета голосов, который будет проводить пария "ВОЛЯ" и ряд других оппозиционных Порошенко, партий, результатам, которые обнародует ЦИК.
"Мы должны не допустить этого сценария. Мы объявим полную мобилизацию избирателей в ОИК и ЦИК, мы обеспечим мобильные группы автомобилистов. Мы будем освещать ход подсчета голосов на наших страницах в ФБ и в нашем пресс-руме партии "ВОЛЯ", - сообщил кандидат в президенты.
"Давайте в этот раз сделаем все, чтобы раз и навсегда покончить с этим цирком, выбросить эту систему и ее олигархических представителей. Давайте проголосуем за то, во что мы верим, за наши убеждения, за то, что нас приведет к сильной и успешной Украины", - обратился Деревянко к украинцам.
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