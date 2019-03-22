Деоккупация Крыма является частью Минского процесса, - Марчук
Об этом заявил представитель Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук, сообщает Крим.Реалии.
По словам Марчука, требования обеспечить мониторинг Крыма выдвинуты и ОБСЕ, и России.
"На переговорах Трехсторонней контактной группы мы напоминаем, что в Минских соглашениях речь идет о суверенитете Украины в международно признанных границах, то есть включая Крым. Мы обращаемся к миссии ОБСЕ, которая имеет мандат на всей территории Украины, с вопросом: как часто они делают попытки провести мониторинг в Крыму? Вы же видите, что наши оппоненты, каждый раз, когда упоминается Крым, лезут на люстру", - заявил он.
По словам Евгения Марчука, восстановление территориальной целостности Украины включая Крым является консолидированной позицией Украины на всех международных площадках.
Марчук отметил, что вооруженный конфликт на Донбассе, который является ведущей темой на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске, вспыхнул через месяц после того, как Россия заявила об аннексии Крымского полуострова. Украинские власти считают эти события взаимосвязанными.
- Напомним, 26 февраля 2014 года у здания Верховной Рады Автономной Республики Крым состоялся многотысячный митинг крымскотатарских активистов в поддержку территориальной целостности Украины. На площади перед зданием парламента автономии им противостояли сторонники аннексии полуострова Россией.
- 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на "референдуме". Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к России.
- Международные организации признали аннексию Крыма незаконным и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции.
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