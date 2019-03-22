Деоккупация Крыма является частью Минского процесса, - Марчук

22 марта, 2019, 16:59

Украина на переговорах в Минске постоянно заявляет, что Минские соглашения гарантируют территориальную целостность всей Украине, поэтому миссия ОБСЕ имеет мандат и на доступ к оккупированному Крыму

Об этом заявил представитель Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук, сообщает Крим.Реалии.

По словам Марчука, требования обеспечить мониторинг Крыма выдвинуты и ОБСЕ, и России.

"На переговорах Трехсторонней контактной группы мы напоминаем, что в Минских соглашениях речь идет о суверенитете Украины в международно признанных границах, то есть включая Крым. Мы обращаемся к миссии ОБСЕ, которая имеет мандат на всей территории Украины, с вопросом: как часто они делают попытки провести мониторинг в Крыму? Вы же видите, что наши оппоненты, каждый раз, когда упоминается Крым, лезут на люстру", - заявил он.

По словам Евгения Марчука, восстановление территориальной целостности Украины включая Крым является консолидированной позицией Украины на всех международных площадках.

Марчук отметил, что вооруженный конфликт на Донбассе, который является ведущей темой на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске, вспыхнул через месяц после того, как Россия заявила об аннексии Крымского полуострова. Украинские власти считают эти события взаимосвязанными.