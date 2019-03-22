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Денисова пытается достучаться до Москальковой из-за принудительной психиатрической экспертизы моряков


фото: rada.gov.ua
Назначение Россией психиатрической экспертизы украинским военнопленным морякам является актом, направленным на ограничение прав

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"Послала обращение к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о назначении всем захваченным в плен пограничной службой РФ украинским военным морякам психиатрической экспертизы... Я подчеркиваю, что принудительное проведение психиатрической экспертизы в отношении украинских военнопленных со стороны правоохранительных органов РФ является исключительно актом угрозы, оскорбления и преследования, направленным на ограничение прав наших моряков", - написала Денисова.

Она отметила, что, руководствуясь нормами международного гуманитарного права, 24 задержанных членов экипажей можно считать военнопленными, которых защищены Третьей Женевской конвенцией.

  • Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, уведомили другую сторону. Однако вместо того, чтобы обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
  • 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
  • Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
  • 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 16 из них арестовали до 24 апреля, еще четырех - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
  • Адвокаты моряков обжаловали продление ареста.
  • В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
  • Российские следователи назначили психиатрическую экспертизу всем 24 военнопленным украинским морякам.
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