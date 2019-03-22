Денисова пытается достучаться до Москальковой из-за принудительной психиатрической экспертизы моряков

22 марта, 2019, 17:33

Назначение Россией психиатрической экспертизы украинским военнопленным морякам является актом, направленным на ограничение прав

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"Послала обращение к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о назначении всем захваченным в плен пограничной службой РФ украинским военным морякам психиатрической экспертизы... Я подчеркиваю, что принудительное проведение психиатрической экспертизы в отношении украинских военнопленных со стороны правоохранительных органов РФ является исключительно актом угрозы, оскорбления и преследования, направленным на ограничение прав наших моряков", - написала Денисова.

Она отметила, что, руководствуясь нормами международного гуманитарного права, 24 задержанных членов экипажей можно считать военнопленными, которых защищены Третьей Женевской конвенцией.