//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Дебаты на Еспресо 22 марта: Балашов, Бессмертный и Данилюк

Александр Данилюк (слева), Геннадий Балашов, Роман Безсмертный
Смотрите на телеканале "Еспресо" дебаты кандидатов в президенты

В четвертом выпуске программы "Еспресо: Дебаты" - кандидаты в президенты: Геннадий Балашов (партия "5.10"), Роман Бессмертный (самовыдвижение) и Александр Данилюк (самовыдвижение).

Начало программы 21 марта в 19:15.
 
В прямом эфире кандидаты могут задать вопрос своему оппоненту, а также ответить на вопросы журналистов и зрителей.
 
Кроме этого, в программе предусмотрено интерактивное голосование зрителей.
 
Проведет дебаты Антон Борковский.

 

 
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 марта, 2019 пятница

21 марта, 2019 четверг

больше новостей

22 марта, 2019 пятница

21 марта, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать