Дебаты на Еспресо 22 марта: Балашов, Бессмертный и Данилюк
22 марта, 2019, 09:14
Смотрите на телеканале "Еспресо" дебаты кандидатов в президенты
В четвертом выпуске программы "Еспресо: Дебаты" - кандидаты в президенты: Геннадий Балашов (партия "5.10"), Роман Бессмертный (самовыдвижение) и Александр Данилюк (самовыдвижение).
Начало программы 21 марта в 19:15.
В прямом эфире кандидаты могут задать вопрос своему оппоненту, а также ответить на вопросы журналистов и зрителей.
Кроме этого, в программе предусмотрено интерактивное голосование зрителей.
Проведет дебаты Антон Борковский.
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