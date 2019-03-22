Дебаты на Еспресо 22 марта: Балашов, Бессмертный и Данилюк

22 марта, 2019, 09:14

Смотрите на телеканале "Еспресо" дебаты кандидатов в президенты

В четвертом выпуске программы "Еспресо: Дебаты" - кандидаты в президенты: Геннадий Балашов (партия "5.10"), Роман Бессмертный (самовыдвижение) и Александр Данилюк (самовыдвижение).

Начало программы 21 марта в 19:15.

В прямом эфире кандидаты могут задать вопрос своему оппоненту, а также ответить на вопросы журналистов и зрителей.

Кроме этого, в программе предусмотрено интерактивное голосование зрителей.

Проведет дебаты Антон Борковский.