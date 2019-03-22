Чек в миллион гривен в день рождения

22 марта, 2019, 10:02

На что жительница Черкасщины тратит выигранный миллион гривен?

Жизнь руководителя образования Шполянского общины из Черкасщины изменилось два года назад. Ирина Каландирець выиграла кругленькую сумму в государственной лотереи "Лото-Забава" в тираже от 2 июля 2017 года.

"Каждый человек имеет мечту. И очевидно мечтает она до тех пор, пока эта фантазия, мнимая не осуществилась. Вера в то, что это счастье когда придет в твою жизнь меня никогда не покидало. Таков был путь к этому выигрыша ", - вспоминает Ирина Каландирець.

О таком подарке на день рождения Ирина даже не мечтала. Хотя свой нрав в лотерее "Лото-Забава" испытывала с 1999 года - счастливых лотерейных билетов было немало. Но всегда мечтала о сумме с шестью нулями. А еще в этой истории не обошлось без мистики. Счастливый билет Ирина купила на Полтавщине, после экскурсии в усадьбы Гоголя.

"Семья Гоголя, еще проживая в те времена, обустроила ставок и у него построили из камня грот. На котором есть место в виде сиденья. Есть такое поверье, что тот, кто сядет на это место - у него обязательно сбудется желание. Я, конечно, туда направилась. И вот когда я села, то в тот момент я зная, что уже имела билет - загадала о том, что надо выиграть миллион ", рассказывает Ирина.

После участия в программе на семью Каландирець ожидал сертификат на "Два дня жизни миллионера" от "Клуба Миллионеров" М.С.Л. ". А уже дальше - один за другим стали выполняться другие желания - экскурсии по музеям столицы, профессиональная фотосессия и ужин с любимыми ведущими программы "Лото-Забава". "Если в начале были ощущения сна, ощущение того, что это происходит не со мной. Это уже то, что пришлось пережить за этот день - это уже становятся воспоминания. Но это воспоминания приятные ", - говорит миллионерша.

Прошло почти два года с момента выигрыша миллиона в в государственной лотереи "Лото-Забава". Жизнь Ирины полноценно изменилось. При том, расценивала этот выигрыш, как личный. Она решила помочь родителями - приобрела им стиральную машину, заменила котел, обновила сантехнику. Кроме того, оплатила обучение своему племяннику. А те средства, оставшиеся Ирина планирует вложить в покупку квартиры для сына.

Даже несмотря на то, что Ирина уже стала миллионером, останавливаться на этом не собирается и продолжает играть в любимую лотерею «Лото-Забава», чтобы выиграть джекпот в три миллиона гривен и вновь посетить Киев по программе "Два дня из жизни миллионера", в этом раз - со своей мамой.