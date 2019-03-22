Бойко заявил, что готов объединиться в Раде в коалицию с Тимошенко

22 марта, 2019, 12:37

Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne .

Он также уточнил, что готов объединяться и работать вместе с теми, "кто будет с нами согласен, кто будет делать шаги для мира в стране и тем, кто будет защищать экономические интересы".

Когда ведущая уточнила, может ли он объединиться с "Батькивщиной", он ответил: "Если будет посыл к миру, то да".

Кроме того, Бойко рассказал, что "Оппозиционный блок" раскололся из-за того, что часть депутатов, ориентированная на бизнес, "валяла дурака".

"Я считаю, наш избиратель заслуживает того, чтобы был создан единый оппозиционный фронт. Мы протянем им руку, если они поймут, что надо отвечать на запрос избирателя и объединяться. Мне жаль, что так случилось. Мы готовы к объединению в будущем, чтобы отстоять интересы избирателей ", - сказал Бойко.