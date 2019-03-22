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40% украинских миллионеров - женщины. Данные ГФС


фото: bank.gov.ua
Согласно данным Государственной фискальной службы, по состоянию на март 2019 40% украинцев, которые задекларировали доход свыше 1 млн грн, - женщины

Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

Кампания по декларированию доходов граждан, полученных в 2018 году, еще продолжается, поэтому это еще не окончательные цифры, отметили в ГФС. По состоянию на март 2019 граждане подали уже более 100 тыс. деклараций о доходах.

На данный момент доходы, превышающие 1 млн грн, задекларировал 1120 граждан, из которых 40% - женщины в возрасте от 18 до 78 лет.

"Молодой женщиной задекларировано доход от наследования имущества, налоговые обязательства определен в размере 82,5 тыс. грн", - сообщают налоговики.

Также согласно данным ДГФС, самому старшему украинском миллионеру 83 года, а самому младшему - 18 лет.

"Наибольшую сумму налогооблагаемых доходов - более 500 млн грн - задекларировал житель Днепра по операциям получения в дар имущества от члена семьи первой степени родства", - сообщают в ГФС.

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