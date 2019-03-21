За два месяца 2019 года расходы на субсидии выросли на 47% - Госстат

21 марта, 2019, 14:25

Затраты на субсидии для оплаты жилкомуслуг в Украине за январь-февраль 2019 года увеличились на 47,1%

Об этом со ссылкой на Государственную службу статистики сообщает Интерфакс-Украина.

Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-феврале 2019 года составила 518 млн грн, что на 47,1%, или 165, 9 млн грн выше показателя января-февраля 2018 года.

Эти показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Согласно данным Госстата, с начала 2019 года субсидии назначены 549,1 тыс. семей, что составляет 118% от общего количества обратившихся за ними. Это в 1,7 раза выше показателя за аналогичный период 2018 года.

Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг на одно домохозяйство в феврале 2019 года уменьшился на 0,7% по сравнению с февралем 2018 года и составил 998,6 грн.