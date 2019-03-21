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В зоне ООС задержали боевика "ЛНР", который 5 лет обстреливал украинские войска

Контрразведка СБУ и ВСУ задержали боевика "ЛНР" с прозвищем "Призрак"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Боевика задержали в районе проведения Операции объединенных сил.

Отмечается, что в 2014 году гражданин Украины прошел курс боевой и специальной подготовки в одном из тренировочных лагерей на территории российского города Белгород.

Затем в течение июня 2014 - марта 2018 он принимал активное участие в боевых действиях против украинской армии в составе "ЛНР". В частности, "Призрак" как артиллерист и наводчик артиллерийской батареи участвовал в обстрелах украинских войск в районе населенных пунктов Зоринск, Перевальск, Комиссаровка, Белое, Дебальцево, Никишино, Бахмутка и др.

Задержанному объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК, и выбрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Сейчас подозреваемый дает следствию показания о преступлениях террористов против мирного населения и военнослужащих ВСУ, а также российского военного присутствия на востоке Украины.

 

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