В Ивано-Франковске пьяный угрожал стрельбой из автомата
Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.
Экипажи патрульной полиции начали обследовать дворы. Напротив патрульных вышел мужчина с предметом, похожим на автомат. Его предупредили о возможности применения огнестрельного оружия, после чего он положил оружие на землю.
Рядом с мужчиной на земле лежала Сайга-410К - самозарядное ружье, разработанное на базе автомата Калашникова. Разрешения на оружие у мужчины не было. Сначала он признался, что намеревался с кем-то поквитаться с помощью ружья, и затем изменил объяснения. Мол, Сайга не его и он вообще не понимает, что происходит.
Для выяснения всех обстоятельств дела на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Проводится проверка.
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