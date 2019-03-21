В Ивано-Франковске пьяный угрожал стрельбой из автомата

21 марта, 2019, 11:15

38-летний нетрезвый мужчина с автоматом в руках угрожал начать стрельбу

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

Экипажи патрульной полиции начали обследовать дворы. Напротив патрульных вышел мужчина с предметом, похожим на автомат. Его предупредили о возможности применения огнестрельного оружия, после чего он положил оружие на землю.

Рядом с мужчиной на земле лежала Сайга-410К - самозарядное ружье, разработанное на базе автомата Калашникова. Разрешения на оружие у мужчины не было. Сначала он признался, что намеревался с кем-то поквитаться с помощью ружья, и затем изменил объяснения. Мол, Сайга не его и он вообще не понимает, что происходит.

Для выяснения всех обстоятельств дела на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Проводится проверка.