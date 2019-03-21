В Украине планируют увеличить штрафы для водителей: 500 грн за ребенка без автокресла
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
Соответствующие законопроекты уже представлены на рассмотрение Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.
Законопроект №10131, поданный нардепами Антоном Геращенко, Ириной Сусловой, Ириной Герщенко, Марией Ионовой и другими, касается нарушения правил пользования ремнями безопасности и шлемами.
Возможный размер штрафа: 510 гривень (30 необлагаемых минимумов), сейчас штраф составляет 51 грн (10 необлагаемых минимумов).
Нардеп Антон Геращенко зарегистрировал законопроект №10130. Он касается введения в кодекс "Об административных правонарушениях" нового штрафа - за нарушение правил перевозки детей. Иными словами, речь идет о детских автокреслах.
Законопроектом предлагается установить размер штрафа в 510 грн. Если водитель будет нарушать второй раз, то штраф составит - 850 гривень (50 необлагаемых минимумов доходов).
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что отсутствие ответственности за нарушение правил перевозки детей, приводит к их выборочному использованию. Отсутствие штрафа за это правонарушение создает в обществе представление, что нарушение этих норм является чем-то мелочным и несущественным.
Авторы законопроектов убеждены, что отсутствие штрафов приводит к массовому игнорированию установленных правил перевозки детей, а особенно, к игнорированию в пользовании автокреслами, хотя последствием может стать гибель ребенка.
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