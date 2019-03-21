В Совете Европы требуют деоккупации Крыма Россией

21 марта, 2019, 15:02

В Совете Европы требуют от России осуществить деоккупацию Крыма

Об этом говорится в заявлении председательствующего в Комитете министров СЕ министра иностранных дел Финляндии Тимо Соини, сообщает сайт МИД Финляндии, передает РБК-Украина.

По его словам, Комитет министров Совета Европы поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Исполняется пятая годовщина нелегальной аннексии Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией. Я хочу призвать Комитет министров осудить это нарушение международного права", - подчеркнул он.

Также Комитет министров призвал обеспечить всем правозащитным органам Совета Европы полный и неограниченный доступ к Крымскому полуострову.

"Они должны иметь возможность беспрепятственно осуществлять свою мониторинговую деятельность с тем, чтобы безотлагательно заняться решением проблем, связанных с ухудшением состояния в области прав человека и основных свобод", - говорится в заявлении.