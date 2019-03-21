В правительстве собираются оборудовать дороги шумовыми полосами - для уменьшения количества ДТП
Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.
По расчетам Минрегиона, применение шумовых полос будет способствовать уменьшению количества дорожно-транспортных происшествий.
В частности, в странах ЕС после обустройства шумовых полос количество ДТП уменьшается по меньшей мере вдвое.
"Во время наезда на такую шумовую разметку, водитель автомобиля испытывает существенное вибрационное и шумовое воздействие. Это способствует повышению внимания на дороге во время движения. Например, если человек начинает засыпать за рулем, такие шумовые полосы могут спасти жизнь", - объясняет Парцхаладзе.
По словам представителя Минрегиона, в Украине такие шумовые полосы будут обустраивать на крупнейших трассах - дорогах первой и второй категорий, а именно на обочинах таких дорог и перед приближением к участку с повышенной опасностью.
Соответствующие изменения в строительные нормы вступят в силу после их утверждения Минрегионом и публикации на сайте ведомства. Их будут применять при строительстве и ремонте дорог.
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Напомним, ранее в Минрегионе предложили разрешить в квартирах с двумя и более комнатами проектировать кухни, которые не отделены от других помещений стенами - так называемые кухни-ниши.
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Также планируется обязать застройщиков возводить новые и реконструированные дома с классом энергоэффективности не ниже "С".
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А перед этим правительство отменило разрешения на утепление жилых домов.
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