В правительстве собираются оборудовать дороги шумовыми полосами - для уменьшения количества ДТП

21 марта, 2019, 13:45

В Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ предлагают новые строительные нормы, которые обяжут обустраивать на крупнейших украинских трассах шумовые полосы

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

По расчетам Минрегиона, применение шумовых полос будет способствовать уменьшению количества дорожно-транспортных происшествий.

В частности, в странах ЕС после обустройства шумовых полос количество ДТП уменьшается по меньшей мере вдвое.

"Во время наезда на такую шумовую разметку, водитель автомобиля испытывает существенное вибрационное и шумовое воздействие. Это способствует повышению внимания на дороге во время движения. Например, если человек начинает засыпать за рулем, такие шумовые полосы могут спасти жизнь", - объясняет Парцхаладзе.

По словам представителя Минрегиона, в Украине такие шумовые полосы будут обустраивать на крупнейших трассах - дорогах первой и второй категорий, а именно на обочинах таких дорог и перед приближением к участку с повышенной опасностью.

Соответствующие изменения в строительные нормы вступят в силу после их утверждения Минрегионом и публикации на сайте ведомства. Их будут применять при строительстве и ремонте дорог.