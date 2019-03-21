В правительстве Британии назвали три варианта Brexit, если парламент снова проголосует против соглашения
Об этом заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант, сообщает Politico.
По его словам, если депутаты не поддержат соглашение во время третьего голосования, то есть "очень ограниченный" перечень того, что может случиться дальше.
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Напомним, 21 марта координатор Европарламента по Brexit Ги Верхофстадт заявил, что Европарламент считает невозможным предоставление отсрочки выхода Британии из ЕС после 23 мая, когда в странах ЕС начнутся выборы в Европарламент нового созыва.
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20 марта в Еврокомиссии заявили, что выступают за проведение Brexit до 23 мая 2019 г. или долгосрочный перенос этой процедуры.
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12 марта 391 депутат парламента Великобритании проголосовал против соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
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13 марта парламент Великобритании отклонил возможность выхода из ЕС без соглашения .
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14 марта Палата общин парламента Великобритании проголосовала против проведения второго референдума по Brexit. Палата общин парламента Великобритании проголосовала за обращение к ЕС по поводу отсрочки Brexit.
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