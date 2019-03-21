В правительстве Британии назвали три варианта Brexit, если парламент снова проголосует против соглашения

21 марта, 2019, 16:20

Если парламент Великобритании в третий раз отклонит правительственное соглашение о Brexit, то у страны есть три варианта развития событий

Об этом заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант, сообщает Politico.

По его словам, если депутаты не поддержат соглашение во время третьего голосования, то есть "очень ограниченный" перечень того, что может случиться дальше.

"Парламент может проголосовать за отзыв статьи 50, отменяющей процесс Brexit. Я думаю, что это крайне невероятным вариант", - отметил Хант.

Министр предполагает, что может произойти внеочередной саммит ЕС, чтобы предложить Великобритании отсрочку.

"Но мы не знаем, какой продолжительности он будет и насколько обременительными будут условия, возможно, это будет проведение второго референдума", - отметил он.

По словам министра, маловероятно, чтобы парламент поддержал проведение второго референдума о Brexit.

"И наконец остается вариант выхода из ЕС без соглашения - по умолчанию. Поэтому выбор перед нами стоит такой: либо решать эту проблему, либо крайняя неопределенность", - считает Хант.