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В оккупированном Крыму от отравления умерла школьница, еще одна - в реанимации


фото: krymr.org
В четверг, 21 марта, в городе Красноперекопске в оккупированном Россией Крыму госпитализировали с отравлением двух школьниц, одна из которых в дальнейшем умерла

Об этом сообщает проект "Крим.Реалии" .

По данным издания, школьниц госпитализировали из школы №4. 15-летняя девочка умерла, жизнь 14-летней в реанимации пытаются спасти врачи.

Трагедия произошла утром. По предварительным данным, девушки отравились неустановленными медикаментами.

В оккупационном "министерстве образования, науки и молодежи" подтвердили факт отравления школьниц.

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