В оккупированном Крыму от отравления умерла школьница, еще одна - в реанимации
21 марта, 2019, 17:14
В четверг, 21 марта, в городе Красноперекопске в оккупированном Россией Крыму госпитализировали с отравлением двух школьниц, одна из которых в дальнейшем умерла
Об этом сообщает проект "Крим.Реалии" .
По данным издания, школьниц госпитализировали из школы №4. 15-летняя девочка умерла, жизнь 14-летней в реанимации пытаются спасти врачи.
Трагедия произошла утром. По предварительным данным, девушки отравились неустановленными медикаментами.
В оккупационном "министерстве образования, науки и молодежи" подтвердили факт отравления школьниц.
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