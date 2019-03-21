В Николаеве водитель маршрутки потерял сознание за рулем

21 марта, 2019, 09:38

В Николаеве маршрутный автобус №16 врезался в дерево из-за того, что водитель потерял сознание за рулем

Об этом сообщают Novosti-N.

По предварительной информации, у супермаркета микроавтобус резко изменил траекторию движения, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево по левой стороне дороги.

В результате ДТП пострадали четверо пассажиров маршрутки - двое мужчин и две девушки. У одного из пострадавших диагностировали перелом ноги.

За рулем маршрутки находился 56-летний гражданин Турции. Он объяснил полицейским, что ему внезапно стало плохо во время движения и он потерял сознание.