//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Николаеве водитель маршрутки потерял сознание за рулем

В Николаеве маршрутный автобус №16 врезался в дерево из-за того, что водитель потерял сознание за рулем

Об этом сообщают Novosti-N.

По предварительной информации, у супермаркета микроавтобус резко изменил траекторию движения, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево по левой стороне дороги.

В результате ДТП пострадали четверо пассажиров маршрутки - двое мужчин и две девушки. У одного из пострадавших диагностировали перелом ноги.

За рулем маршрутки находился 56-летний гражданин Турции. Он объяснил полицейским, что ему внезапно стало плохо во время движения и он потерял сознание.

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 марта, 2019 четверг

20 марта, 2019 среда

больше новостей

21 марта, 2019 четверг

20 марта, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать