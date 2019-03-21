В МИД сказали, когда украинцы смогут путешествовать в Таиланд без виз
21 марта, 2019, 19:25
Безвизовый режим с Таиландом для украинцев официально заработает с 14 апреля 2019 г.
Об этом сообщили в Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины.
"С 14 апреля 2019 г. граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз", - заявили в ведомстве.
Срок пребывания в Таиланде без виз составляет 30 дней. В случае превышения этого срока, независимо от цели путешествия, необходимо получить визу. В случае нарушения миграционных правил предусматривается штраф в размере $16 за каждый день пребывания в стране после завершения безвизового срока.
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