В Киеве столкнулись четыре автомобиля. Один человек в больнице, движение по улице заблокировано
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
В ДТП пострадал один человек. Как рассказал водитель Opel Ascona, он стоял в левом ряду перед светофором, ожидая зеленого сигнала, чтобы начать движение в направлении моста Патона. Вдруг почувствовал сильный удар, от которого его авто отбросило вправо - в Range Rover, который находился справа.
Как оказалось в Opel врезался встречный автомобиль, такси Chevrolet Lacetti, который двигался от моста Патона. После столкновения Chevrolet продолжил движение и врезался в Газель, которая стояла за Opel. От чего ее развернуло почти на 90 градусов.
В результате ДТП пострадала девушка-иностранка, которая сидела на заднем сиденье такси. Она не воспользовалась ремнями безопасности и получила травмы головы. Ее госпитализировали с диагнозом черепно-мозговая травма.
Из-за аварийных автомобилей движение по улице Лаврской частично заблокировано. Образовалась огромная пробка (от площади Славы до площади Героев Великой Отечественной войны). На месте ДТП работают патрульные и следственно-оперативная группа.
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