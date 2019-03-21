В Киеве разоблачили крупнейшую в истории Украины нарколабораторию

21 марта, 2019, 12:01

Нарколаборатория занималась производством психотропов

Об этом передает пресс-служба СБУ.

В ведомстве отметили, что это крупнейшая за всю историю Украины нарколаборатория психотропов.

Во время обысков в частном доме на столичных "Осокорках" правоохранители изъяли оборудование для изготовления наркотиков, более 10 кг психотропного вещества альфа PVP, 5 кг мефедрона, свыше 5 кг амфетамина общей стоимостью по ценам "черного рынка" более 20 млн грн.

Отмечается, что этот дом был не только лабораторией, но и использовался как склад нелегального интернет-магазина по продаже психотропных веществ, через который и осуществлялась реализация наркотиков. Веб-ресурс находился в скрытой сети интернет-соединений Darknet.

Сейчас задержаны трое участников наркогруппировки.