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В Киеве разоблачили крупнейшую в истории Украины нарколабораторию


фото: Прес-служба СБУ
Нарколаборатория занималась производством психотропов

Об этом передает пресс-служба СБУ.

В ведомстве отметили, что это крупнейшая за всю историю Украины нарколаборатория психотропов.

Во время обысков в частном доме на столичных "Осокорках" правоохранители изъяли оборудование для изготовления наркотиков, более 10 кг психотропного вещества альфа PVP, 5 кг мефедрона, свыше 5 кг амфетамина общей стоимостью по ценам "черного рынка" более 20 млн грн.

Отмечается, что этот дом был не только лабораторией, но и использовался как склад нелегального интернет-магазина по продаже психотропных веществ, через который и осуществлялась реализация наркотиков. Веб-ресурс находился в скрытой сети интернет-соединений Darknet.

Сейчас задержаны трое участников наркогруппировки.

 

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