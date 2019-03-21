В Киеве ограничат вход на станцию метро "Святошин"

21 марта, 2019, 08:51

С 23 марта на станции метро "Святошин" закроют на ремонт восточный вестибюль с выходом на рынок и к пригородным электропоездам

Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена в Facebook.

Сейчас ремонтные работы по первому вестибюлю (выход в сторону завода им. Антонова) уже закончены. Необходимые доработки будут проводить ночью.

В субботу, 23 марта, отремонтированный вестибюль заработает для пассажиров.

"Согласно второй вестибюль (где выход к рынку и пригородным электропоездам) будет закрыт на ремонт. Обратите внимание при планировании поездок", - сообщила пресс-служба метрополитена.