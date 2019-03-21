В Киеве автобус сбил трех женщин на пешеходном переходе
Об этом сообщают "ВартовиЕспресо" .
Авария произошла на перекрестке улиц Елены Телиги и Юрия Ильенко. Автобус, следовавший по маршруту №155 сбил на регулируемом пешеходном переходе трех женщин. По словам свидетелей, автобус совершил наезд на людей в то время, когда они начали переходить улицу Елены Телиги на разрешающий сигнал светофора. В это время автомобилям, которые двигались по Телиги от метро "Шулявская", уже горел красный свет.
По предварительным данным, автобус сбил людей на пешеходном переходе, протянул их через перекресток и остановился уже по другому пешеходного перехода.
Сначала очевидцы думали, что пострадали только два человека, однако третьего человека обнаружили под автобусом. Пострадавших забрали в больницу с травмами различной степени тяжести, один человек - в тяжелом состоянии. Водитель маршрутки заявил, что его подрезали и он пытался избежать столкновения.
На месте ДТП работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, которая должна установить все обстоятельства аварии.
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