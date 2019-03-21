В Киеве автобус сбил трех женщин на пешеходном переходе

21 марта, 2019, 21:47

В четверг, 21 марта, в Киеве автобус сбил людей на пешеходном переходе возле станции метро "Дорогожичи"

Об этом сообщают "ВартовиЕспресо" .

Авария произошла на перекрестке улиц Елены Телиги и Юрия Ильенко. Автобус, следовавший по маршруту №155 сбил на регулируемом пешеходном переходе трех женщин. По словам свидетелей, автобус совершил наезд на людей в то время, когда они начали переходить улицу Елены Телиги на разрешающий сигнал светофора. В это время автомобилям, которые двигались по Телиги от метро "Шулявская", уже горел красный свет.

По предварительным данным, автобус сбил людей на пешеходном переходе, протянул их через перекресток и остановился уже по другому пешеходного перехода.

Сначала очевидцы думали, что пострадали только два человека, однако третьего человека обнаружили под автобусом. Пострадавших забрали в больницу с травмами различной степени тяжести, один человек - в тяжелом состоянии. Водитель маршрутки заявил, что его подрезали и он пытался избежать столкновения.

На месте ДТП работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, которая должна установить все обстоятельства аварии.